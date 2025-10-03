Тревожное утро на Борисенко: восстанавливаем полную картину обрушения в колледже

Утро пятницы едва ли бывает добрым. Во всяком случае, в этот раз точно. Утром 3 октября студенты, преподаватели, ответственные службы, власти, жители близлежащих домов и очевидцы, которые просто проходили мимо, собрались возле здания частично обрушенного Промышленного колледжа энергетики и связи на улице Борисенко во Владивостоке. Разумеется, в первую очередь внимание корр. ИА PrimaMedia привлекли завалы — обрушилась постройка, выходящая на новый сквер. Однако и раскопанная вокруг здания траншея не осталась без внимания.
Жители окрестных домов рассказали, что утром слышали хлопок. Студентов с утра оповестили, что занятия в здании на Борисенко, 102 отменяются, однако многие всё же пришли, чтобы своими глазами увидеть, что произошло с их учебным заведением, а вернее, что от него осталось. При этом, по их словам, прежде внутри здания ничего не намекало на аварийность: не было трещин и других признаков разрушения.
Как оказалось позднее, учебные занятия перенесли на другие площадки. Пары проходят в соседних корпусах на улице Борисенко и, при необходимости, будут задействованы другие ресурсы. Сейчас специалисты обследуют пострадавший корпус, чтобы определить, можно ли его эксплуатировать в дальнейшем.
Один из преподавателей рассказал корр. ИА PrimaMedia, что раскопки вокруг здания велись ещё с июня. Якобы шли работы по укладке гидроизоляции. Позднее эту информацию подтвердил депутат думы Владивостока Александр Юртаев.
«Грунтовые воды подмывали здание, в некоторых классах было сыро. Поэтому проводили гидроизоляцию. Но строители подкопали весь фундамент. Я указывал подрядчику, что такие работы нужно делать участками, а не сразу по периметру», — отметил депутат.
В свою очередь, депутат думы Владивостока Дмитрий Новиков подчеркнул, что сейчас важно установить, из-за чего у колледжа возникли проблемы с гидроизоляцией фундамента: из-за грунтовых вод или из-за течей, связанных с инженерными сетями.
Как рассказал корр. ИА PrimaMedia депутат, весной этого года начались работы по благоустройству сквера рядом с энерготехникумом. Жители соседних домов тогда обращали внимание, что прежде чем приводить в порядок сам сквер, необходимо заняться многочисленными коммуникациями, проходящими в этом районе. Депутат подтвердил, что канализационная камера в сквере — в сомнительном состоянии.
«Представители “Примводоканала” рассказали, что в этом районе большое количество сетей водоканала, канализации давно не ремонтировались. Часть из них бесхозные, которые в неудовлетворительном состоянии, поэтому их надо было выявить, поставить на баланс и привести в порядок», — подчеркнул Дмитрий Новиков.
Причины происшествия ещё предстоит выяснить. Одна из неподтверждённых версий такова: обрушение могло быть вызвано чрезмерно активными раскопками по периметру колледжа. Следственные органы СК России по Приморью возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ»).
На месте происшествия корр. ИА PrimaMedia удалось поговорить с сотрудником адвокатского бюро «Опора» Игорем Широбоковым, специализирующимся на уголовных делах, связанных с нарушениями правил безопасности. Обычно, по его словам, в таких ситуациях, исходя из состава преступления, проводится соответствующее расследование, связанное с установлением причин обрушения здания.
«Для того, чтобы всесторонне подойти к этому вопросу, необходимо будет изучить проектную документацию, связанную с работами на участке. Следователи допросят руководство колледжа и лиц, которые непосредственно выполняли работы на участке и осуществляли строительный надзор», — отметил адвокат.
Если подрядчик выбирался через аукцион, то следственные органы, как правило, изымают и проверяют документацию, чтобы установить законность и обоснованность проведения торгов, а также правильность выбора исполнителя работ, отметил он.
По словам специалиста, перед началом подобных работ, как правило, проводится экспертиза и геологические исследования, ведь работы с фундаментом всегда сопряжены с определенным риском. Теперь специалистам предстоит детально разобраться во всех аспектах проведённых мероприятий.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что здание, часть которого обрушилась ранним утром 3 октября, официально не находилось в аварийном состоянии.