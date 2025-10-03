Тревожное утро на Борисенко: восстанавливаем полную картину обрушения в колледже

Жители окрестных домов рассказали, что утром слышали хлопок. Студентов с утра оповестили, что занятия в здании на Борисенко, 102 отменяются, однако многие всё же пришли, чтобы своими глазами увидеть, что произошло с их учебным заведением, а вернее, что от него осталось. При этом, по их словам, прежде внутри здания ничего не намекало на аварийность: не было трещин и других признаков разрушения.