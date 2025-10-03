Ричмонд
В СК рассказали, что обнаружили в машине пропавшей в Сибири семьи

В автомобиле нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи туристов, пропавших во время похода. Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в автомобиле, оставленном супругами Усольцевыми, нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло.

По данным регионального МВД, 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. В машине семьи не оказалось туристического снаряжения, что вызвало дополнительные вопросы у следователей.

Сотрудники СК уже обследовали предполагаемый маршрут туристов, а также два охотничьих домика и прилегающую тайгу. Однако признаков пребывания семьи обнаружено не было. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в поисках семьи Усольцевых в лесах Красноярского края принимают участие более 80 человек, также привлечена санавиация.