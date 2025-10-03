В СК рассказали, что обнаружили в машине пропавшей в Сибири семьи

По данным регионального МВД, 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. В машине семьи не оказалось туристического снаряжения, что вызвало дополнительные вопросы у следователей.