На омской границе задержали более 270 тонн продукции с опасными веществами

В числе изъятой продукции: 46 литров кумыса, 580 инкубационных яиц, более 3,5 тысяч голов птицы, два барана и один пчелопакет. Часть продукции была возвращена в Казахстан и Киргизию, а часть — отправлена обратно в Россию. Санкционное мясо птицы из США было уничтожено.