На омской границе задержали более 270 тонн продукции с опасными веществами

Часть продукции была возвращена в Казахстан и Киргизию, а часть — отправлена обратно в Россию.

Источник: Om1 Омск

С начала 2025 года Россельхознадзор пресёк 77 случаев незаконного перемещения животноводческой продукции через границу в Омской области. Общий вес задержанных товаров составил более 277 тонн.

В числе изъятой продукции: 46 литров кумыса, 580 инкубационных яиц, более 3,5 тысяч голов птицы, два барана и один пчелопакет. Часть продукции была возвращена в Казахстан и Киргизию, а часть — отправлена обратно в Россию. Санкционное мясо птицы из США было уничтожено.

Лабораторные исследования выявили серьёзные нарушения. В 11 образцах продукции обнаружены возбудители листериоза и сальмонеллёза, остатки ветеринарных препаратов, а также запрещённое вещество в рыбе.

Усиленный контроль на границе продолжает действовать для защиты региона от возможного заноса опасных заболеваний животных.