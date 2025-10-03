Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО РФ сбили 20 украинских беспилотников за ночь

Российские средства ПВО в ночное время отразили атаку беспилотников. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

— С 23:00 по московскому времени 02.10 до 07:00 по московскому времени 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства в Telegram-канале, девять аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Воронежской областью, три — над Белгородской областью, еще три — над Крымом и один — над Курской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших.

За предыдущую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. В частности, над Крымом было уничтожено еще 13 дронов, в Белгородской области — 11, а в Саратовской — 10.