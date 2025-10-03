На Таймыре один из пропавших рыбаков был найден мёртвым на берегу озера

На озере Хантайское в Красноярском крае разыгралась настоящая трагедия. Во время сильного шторма 27 сентября пропала моторная лодка «Казанка» с пятью рыбаками на борту — мужчинами в возрасте от 20 до 35 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю.
Спасателям удалось найти одного из пропавших, но, к сожалению, он уже был мёртв. Поиски остальных четверых продолжаются в сложных погодных условиях. Норильская транспортная прокуратура начала проверку — специалисты выясняют, почему судно вышло в озеро в шторм и соблюдались ли правила безопасности.
Напомним, что в Красноярском крае во время шторма пропала лодка с людьми.