На Таймыре один из пропавших рыбаков был найден мёртвым на берегу озера

На озере Хантайское в Красноярском крае разыгралась настоящая трагедия. Во время сильного шторма 27 сентября пропала моторная лодка «Казанка» с пятью рыбаками на борту — мужчинами в возрасте от 20 до 35 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю.