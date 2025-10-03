Ричмонд
В Ростове осудили мужчину, вербовавшего подростка в запрещенную организацию

В Ростове за пропаганду терроризма иностранца дали 15 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в Южном окружном военном суде, рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Республики Узбекистан.

Несколько месяцев, с октября 2023 года по январь 2024-го, он вел переписку с девочкой-подростком. Мужчина уговаривал ее стать участницей запрещенной международной террористической организации.

А весной 2024 года он же, уже находясь под стражей в Адыгее, рекламировал радикальные идеи другому арестанту.

— В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — рассказали в Южном окружном военном суде.

