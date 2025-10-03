В Ростове осудили мужчину, вербовавшего подростка в запрещенную организацию

В Ростове, в Южном окружном военном суде, рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Республики Узбекистан.
Несколько месяцев, с октября 2023 года по январь 2024-го, он вел переписку с девочкой-подростком. Мужчина уговаривал ее стать участницей запрещенной международной террористической организации.
А весной 2024 года он же, уже находясь под стражей в Адыгее, рекламировал радикальные идеи другому арестанту.
— В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — рассказали в Южном окружном военном суде.
Подписывайтесь на наш Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области жители села вступились за земляка, осужденного за кровавый самосуд.
В Ростовской области скончался 24-летний виновник аварии, над которым водители устроили самосуд.