Жительница Самары оформила кредит на умершую мать

Изучив финансовые документы, правоохранители установили, что запрос на кредит поступил с телефона жительницы Самары в день ее смерти. После поступления запрашиваемой суммы на счет, лицо, имеющее доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении, перевело деньги несколькими транзакциями на банковские карты родственников умершей. Позже средства были обналичены через банкомат. Полицейские направили запросы в различные организации, получили ответы и установили, что после всех финансовых онлайн-операций деньги поступили в распоряжение дочери «заемщика».