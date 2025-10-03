В Червенском районе водитель-бесправник погиб, опрокинувшись на Ford в кювет

В Червенском районе в жестком ДТП погиб водитель, сообщили телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.
Смертельная авария произошла 2 октября на дороге местного назначения Н-9930, соединяющей населенные пункты Войнилово, Клинок и Смиловичи. Примерно в 18.30 недалеко от деревни Турец 40-летний водитель не справился с управлением и его «Форд Эскорт» оказался в кювете.
Съехав в правый по ходу движения кювет, иномарка опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. В ГАИ сказали, что водитель был ранее лишен права управления и после этого водительских прав не получал.
Проводится проверка.
А еще милиция заявила о рейдах в ночных клубах Минска.