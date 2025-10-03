Жилой дом пострадал из-за атаки БПЛА на Пермский край

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу, 3 октября, сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотников.
По его словам, повреждения получил двухквартирный жилой дом, однако жертв удалось избежать.
— Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета, — написал губернатор.
Он добавил, что на предприятии «Азот» произошла кратковременная остановка технологического цикла, но сейчас производство функционирует в штатном режиме. Глава региона подчеркнул в своем Telegram-канале, что угроз для экологии и безопасности жителей нет, а на месте работают экстренные службы и оперативный штаб.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших.