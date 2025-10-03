Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над акваторией Чёрного моря — девять единиц. Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА, над Белгородской областью и Республикой Крым — по три аппарата, над Курской областью — один беспилотник.
А ночью 2 октября средства ПВО Минобороны России уничтожили 85 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть целей сбита над Воронежской областью — 38 дронов.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше