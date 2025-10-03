Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников за ночь

За ночь российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 20 воздушных целей. Как сообщило Минобороны, перехват целей осуществлялся в период с 23:00 2 октября до 07:00 3 октября.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над акваторией Чёрного моря — девять единиц. Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА, над Белгородской областью и Республикой Крым — по три аппарата, над Курской областью — один беспилотник.

А ночью 2 октября средства ПВО Минобороны России уничтожили 85 украинских БПЛА самолётного типа. Большая часть целей сбита над Воронежской областью — 38 дронов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше