Осужденную за коррупцию чиновницу уличили в растрате арестованного имущества

Как пояснили в региональном управлении ФССП, приговором 2023 года у Тугановой была конфискована сумма 269 тысяч рублей — доход от преступлений 2014 и 2018 годов. Однако на момент вынесения решения денег у неё уже не было: по данным суда, она успела ими распорядиться. Сейчас по этому факту проводятся процессуальные действия.