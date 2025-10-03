Осужденную за коррупцию чиновницу уличили в растрате арестованного имущества

Осужденная за коррупцию и скрывающаяся от правосудия бывшая замглавы администрации Шадринска (Курганская область) Татьяна Туганова оказалась замешана в новом уголовном деле. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на материалы судебной картотеки.
В Курганском городском суде рассматривалась жалоба адвоката Тугановой на постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 312 УК РФ — незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту или конфискации. Суд оставил жалобу без удовлетворения, однако защита подала апелляцию.
Как пояснили в региональном управлении ФССП, приговором 2023 года у Тугановой была конфискована сумма 269 тысяч рублей — доход от преступлений 2014 и 2018 годов. Однако на момент вынесения решения денег у неё уже не было: по данным суда, она успела ими распорядиться. Сейчас по этому факту проводятся процессуальные действия.
Напомним, ранее Туганову признали виновной в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки. Она подписала акты о выполнении несостоявшихся работ по реконструкции канализационных сооружений, что сорвало контракт и повлекло дополнительные расходы. Суд приговорил экс-чиновницу к 7 годам 7 месяцам колонии общего режима, штрафу в 4 млн рублей и пятилетнему запрету занимать государственные должности. Кроме того, с неё и сообщника взыскали более 3 млн рублей ущерба в пользу администрации города.
После приговора Туганова на отбывание наказания не явилась и уже девять месяцев находится в федеральном розыске.
