Житель Приангарья получил срок за публичное оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Приангарья Артему М. за публичное оправдание терроризма. Он получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и мессенджерах на 3 года, пишет ИА IrkutskMedia.