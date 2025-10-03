Житель Приангарья получил срок за публичное оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Приангарья Артему М. за публичное оправдание терроризма. Он получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением, комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и мессенджерах на 3 года, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба окружного суда, гражданин выступал против проведения РФ СВО и публиковал в тг-каналах (18+) комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, а также содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее агентство сообщало, что апелляционный военный суд пересмотрел приговор по делу 39-летнего жителя Ангарска, обвинённого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Вместо штрафа в 400 тысяч рублей он получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.