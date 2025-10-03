Путин обратился к США, говоря про «Орешник»: что еще сказал президент на «Валдае»

«У нас может появиться и еще. Могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — сказал Путин. Он также подчеркнул непрерывность усилий в создании передового оружия нового поколения, обеспечивающего безопасность страны и сохранение военного паритета на международной арене.