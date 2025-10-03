В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи Усольцевых

Очевидцы рассказали, что супруги с пятилетней дочкой действительно выходили на маршрут в сторону Кутурчинского белогорья с рюкзаками за плечами. Семья отправилась в поход 28 сентября, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. С тех пор они не выходят на связь.