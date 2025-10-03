Под Ростовом из-за пожара в сарае сгорели соседские машины и дома

В поселке Новосветловском Октябрьского района Ростовской области в частном дворе вспыхнула хозпостройка. Дым уже начал проникать в дом, в котором находились супруги. Женщина, проснувшись от запаха гари, спаслась, выбравшись на улицу через окно. Ее 53-летний супруг решил покинуть дом через входную дверь. Но как только он ее открыл, с улицы его обдало пламенем.
— Оно было настолько сильным, что мужчина получил ожоги 2−3 степени и был госпитализирован, — рассказал в региональном МЧС.
Вскоре огонь перекинулся и на гараж, а также на машины и дома соседей. Площадь пожара составила 457 квадратных метров. Предварительно, он произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
Подписывайтесь на наш Telegram.
Читайте также.
Пожар в металлическом ангаре в Ростове полностью потушили.
В Ростовской области снова разгорелся пожар в районе мусорного полигона.