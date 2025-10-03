Под Ростовом из-за пожара в сарае сгорели соседские машины и дома

В поселке Новосветловском Октябрьского района Ростовской области в частном дворе вспыхнула хозпостройка. Дым уже начал проникать в дом, в котором находились супруги. Женщина, проснувшись от запаха гари, спаслась, выбравшись на улицу через окно. Ее 53-летний супруг решил покинуть дом через входную дверь. Но как только он ее открыл, с улицы его обдало пламенем.