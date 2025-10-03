В Челябинске при сдаче экзамена в ГАИ задержали парня со шпионской техникой

Сотрудниками межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела областной Госавтоинспекции выявлен факт использования технических средств при попытке сдать теоретический экзамен на знание ПДД", — говорится в комментарии.
Там уточнили, что во время приема у кандидата в водители теоретического экзамена выявлено устройство, предназначенное для скрытой передачи информации.
Находчивый, но наивный курсант, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«В интернете распространяются предложения о помощи при получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. Некоторые откликаются на подобные объявления в надежде получить удостоверение без дополнительных усилий. Поддавшись на эти призывы, кандидаты не только лишаются денег, но и не получают желаемого», — комментируют в пресс-службе.
Там также добавили, что такие действия могут образовывать состав уголовных деяний.