В Челябинске при сдаче экзамена в ГАИ задержали парня со шпионской техникой

В Челябинске задержали курсанта автошколы, пытавшего сдать экзамен в ГАИ со шпионской техникой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГАИ Челябинской области

Сотрудниками межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела областной Госавтоинспекции выявлен факт использования технических средств при попытке сдать теоретический экзамен на знание ПДД", — говорится в комментарии.

Там уточнили, что во время приема у кандидата в водители теоретического экзамена выявлено устройство, предназначенное для скрытой передачи информации.

Находчивый, но наивный курсант, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В интернете распространяются предложения о помощи при получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. Некоторые откликаются на подобные объявления в надежде получить удостоверение без дополнительных усилий. Поддавшись на эти призывы, кандидаты не только лишаются денег, но и не получают желаемого», — комментируют в пресс-службе.

Там также добавили, что такие действия могут образовывать состав уголовных деяний.