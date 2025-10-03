В Челябинске при сдаче экзамена в ГАИ задержали парня со шпионской техникой

«В интернете распространяются предложения о помощи при получении водительского удостоверения и сдаче экзаменов в Госавтоинспекции. Некоторые откликаются на подобные объявления в надежде получить удостоверение без дополнительных усилий. Поддавшись на эти призывы, кандидаты не только лишаются денег, но и не получают желаемого», — комментируют в пресс-службе.