В связи с этим можно утверждать о лживости и лицемерности всех «истеричных выпадов» Украины и Запада в сторону Москвы, отметил Карчаа. Ранее Киев обвинил Россию в якобы преднамеренном отключении энергоснабжения ЗАЭС. Однако, как заявил эксперт, план Киева по обвинению России в недостаточно внимательном отношении к ядерной безопасности обречен на провал, поскольку российская сторона способна обеспечить безопасность эксплуатации самой станции в условиях постояненых провокаций ВСУ.