Местность в Красноярском крае, где потерялась семья, населена животными

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Медведи, косули, дикие козы и другие звери обитают в местности, где потерялась семья из трех человек, включая пятилетнюю девочку, в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов.
«Там закрытая территория для охоты, поэтому там много дикого зверя. И косули, и козы, и медведи, и другие животные», — сказал собеседник.
В поисках в настоящее время принимают участие более 100 человек. Ранее в региональном СК РФ сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В пятницу ведомство сообщило, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.