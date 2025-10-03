Ричмонд
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны у мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Севастополе 50-килограммовую авиабомбу обнаружили в акватории у мыса Херсонес. Специалисты ведомства обследовали находку и уничтожили на месте обнаружения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что взрывоопасный предмет ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры.

Накануне взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожали на спецполигоне в Ленинском районе Крыма.

Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.

С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.