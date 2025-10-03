В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес

«В Севастополе 50-килограммовую авиабомбу обнаружили в акватории у мыса Херсонес. Специалисты ведомства обследовали находку и уничтожили на месте обнаружения», — сказано в сообщении.
Уточняется, что взрывоопасный предмет ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры.
Накануне взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожали на спецполигоне в Ленинском районе Крыма.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.