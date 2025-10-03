Ричмонд
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет

Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей.

Источник: © РИА Новости

ИРКУТСК, 3 окт — РИА Новости. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса «Иркутск-Шереметьево» возникли технические неисправности.

«Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.