Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет

ИРКУТСК, 3 окт — РИА Новости. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса «Иркутск-Шереметьево» возникли технические неисправности.
«Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.