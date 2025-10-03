Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на курских фортификациях

В Москве арестована депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко. Ее обвиняют в обналичивании и присвоении бюджетных средств, которые выделялись на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

В Москве арестована депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко. Ее обвиняют в обналичивании и присвоении бюджетных средств, которые выделялись на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

По данным следствия, деньги она обналичивала для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, проходящего по делу о хищениях при возведении так называемых «зубов дракона». За свои услуги Бондаренко брала комиссию в размере 14−15 процентов от суммы.

Следователи установили, что Васильев обратился к Бондаренко в конце 2022 года, когда на счет компании «СИЭМИ» поступил первый аванс за строительство опорных пунктов. Позднее он неоднократно пользовался ее помощью в обналичивании средств, передает ТАСС.

Ранее вынесли приговор бывшему заместителю главы Минтранса России Владимиру Токареву. Его задержали в январе 2022-го. У него дома и на рабочем месте провели обыски. Следствие установило, что Токарев организовал заключение фиктивных договоров с целью вывода денег со счетов подконтрольных ему компаний. Подробности этого уголовного дела — в материале «Вечерней Москвы».