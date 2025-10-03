Депутата ДНР Бондаренко обвинили в хищениях на курских фортификациях

По данным следствия, деньги она обналичивала для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, проходящего по делу о хищениях при возведении так называемых «зубов дракона». За свои услуги Бондаренко брала комиссию в размере 14−15 процентов от суммы.