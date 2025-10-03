В Татарстане утвердили конфискацию активов взяточника из МЧС

Верховный суд РТ утвердил решение о конфискации активов подполковника МЧС Линара Сунгатуллина. Ранее сторона обвинения заявила иск на миллионы рублей, полученные им в качестве взяток.
Суд признал, что он получал деньги от предпринимателей, работающих в области пожарной безопасности, за свое содействие. Кроме того, он также требовал около 100 тысяч рублей от тех, кто занимался установкой противопожарного оборудования.
Верховный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор Сунгатуллину, который ранее был наказан 10 годами лишения свободы в колонии строгого режима и штрафом в 15 миллионов рублей. Подсудимого обязали вернуть 5,3 миллиона рублей, полученных в качестве взяток.