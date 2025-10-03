ТАСС: Депутат Бондаренко оказалась причастна к схеме хищений в Курской области

Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко была арестована в Москве по обвинению в хищении бюджетных средств. По информации правоохранительных органов, полученной ТАСС, средства выделялись на строительство оборонительных сооружений в Курской области.
Следствие предъявило Бондаренко обвинения по двум статьям Уголовного кодекса. Её обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере организованной группой, а также в незаконной банковской деятельности, также совершенной организованной группой с получением особо крупного дохода.
Собеседник агентства уточнил, что Бондаренко проводила обналичивание для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по этому уголовному делу. За свои услуги она брала комиссию в размере 14−15% от каждой суммы. В этой деятельности ей помогал её гражданский муж Максим Щетинин.
Басманный суд Москвы принял решение о заключении Бондаренко под стражу.
Ранее KP.RU сообщил, что бывший глава Курской области Смирнов пошел на сделку со следствием по делу о хищениях на возведении фортификаций и получил госзащиту.