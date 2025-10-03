ТАСС: Депутат Бондаренко оказалась причастна к схеме хищений в Курской области

Собеседник агентства уточнил, что Бондаренко проводила обналичивание для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также проходит по этому уголовному делу. За свои услуги она брала комиссию в размере 14−15% от каждой суммы. В этой деятельности ей помогал её гражданский муж Максим Щетинин.