Российские ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 3 октября 20 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.
Так, девять беспилотников противника уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, по три — в Белгородской области и Крымском полуострове и еще один дрон был ликвидирован в Курской области.
Ранее в оборонном ведомстве России отметили, что силами ПВО РФ было сбито 11 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря.
Также сообщалось, что объединенная группировка войск ВС РФ нанесла поражение складам ВСУ.