Судоводителя оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров по Байкалу. В августе мужчина несколько раз брал деньги у туристов за катание на маломерном судне «Yamaha FR-25». Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.