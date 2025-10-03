Ричмонд
Судоводителя оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров по Байкалу

Нарушитель должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Судоводителя оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров по Байкалу. В августе мужчина несколько раз брал деньги у туристов за катание на маломерном судне «Yamaha FR-25». Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Мужчина осуществлял перевозку в Листвянке без соответствующей лицензии, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Байкало-Ангарской транспортная прокуратура провела проверку и привлекла нарушителя к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона до конца года установят новые павильоны на автобусных остановках.