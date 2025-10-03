Пропавшую в сибирском лесу семью с ребенком ищут спасатели из соседних регионов. Видео

В Красноярском крае более 200 человек ищут пропавшую семью.
Группа из 200 человек, в том числе из соседних регионов, разыскивают семью с ребенком, пропавших в лесах Партизанского района Красноярского края. Об этом сообщили в МЧС по региону.
«Увеличивается группировка в районе поиска пропавшей семьи Около 200 человек занимаются поиском», — написали в официальном telegram-канале МЧС по Красноярскому краю. По их данным, в настоящее время ведутся поиски в лесном и горных массивах.
На помощь прибыли спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры из соседних регионов — Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. Также в пути волонтеры из Иркутской области и Хакасии. Для поисков применяются беспилотники.
Ранее стало известно об исчезновении семьи Усольцевых, состоящей из матери, отца и пятилетней дочери, во время похода в тайге. Они планировали остановиться на ночь в домике с баней на Минской петле, однако исчезли. Одной из версий исчезновения рассматривают нападение диких зверей. Спасатели уже обнаружили с помощью дронов нескольких бурых медведей в том же районе.