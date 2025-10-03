Пропавшую в сибирском лесу семью с ребенком ищут спасатели из соседних регионов. Видео

Ранее стало известно об исчезновении семьи Усольцевых, состоящей из матери, отца и пятилетней дочери, во время похода в тайге. Они планировали остановиться на ночь в домике с баней на Минской петле, однако исчезли. Одной из версий исчезновения рассматривают нападение диких зверей. Спасатели уже обнаружили с помощью дронов нескольких бурых медведей в том же районе.