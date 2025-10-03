Ричмонд
Легковушка пробила ограждение и влетела в реку Фонтанку

Происшествие с участием автомобиля случилось в Центральном районе.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 3 октября на пульт спасателей поступил сигнал о происшествии в Центральном районе. На том конце провода заявили, что легковушка пробила ограждение и оказалась в реке Фонтанке. О подробностях сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.

— Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.

Судя по всему, машину удалось вытащить из воды. Для оказания помощи привлекали 20 спасателей и четыре спецмашины. Что стало причиной такого инцидента, пока неизвестно.

Напомним, подобный случай был осенью прошлого года на набережной реки Карповки. Тогда водитель каршеринга потерял управления, после чего автомобиль пробил ограждение и скрылся под толщей воды. Мужчине чудом удалось выбраться. Обошлось без пострадавших, поскольку в салоне он был один. А легковушку пришлось доставать при помощи автокрана.

Однако самым громким эпизодом из числа всех известных стала трагедия на набережной реки Мойки весной 2024 года. Лазурный автобус снес ограждение Поцелуева моста и за считанные секунды ушел на дно. Происшествие обернулось гибелью людей.