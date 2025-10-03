Легковушка пробила ограждение и влетела в реку Фонтанку

Напомним, подобный случай был осенью прошлого года на набережной реки Карповки. Тогда водитель каршеринга потерял управления, после чего автомобиль пробил ограждение и скрылся под толщей воды. Мужчине чудом удалось выбраться. Обошлось без пострадавших, поскольку в салоне он был один. А легковушку пришлось доставать при помощи автокрана.