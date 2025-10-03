Ричмонд
В Атырау пьяный мужчина начал драку прямо в «скорой» помощи

В Атырау прямо в карете «скорой» помощи мужчина начал драку из-за того, что его снимали на видео. Одет он был в камуфляж, вел себя агрессивно и водил автомобиль, будучи пьяным.

Источник: shutterstock

Алкоголь и драка

Вечером 2 октября в микрорайоне Балыкши прохожие заметили Toyota Highlander с двумя мужчинами внутри, которые выглядели так, будто потеряли сознание. Люди вызвали «скорую» и полицию".

Оба оказались в сильном опьянении. Одного передали сотрудникам, второго — 29-летнего жителя Атырау с травмой ноги — погрузили в «скорую».

Но уже в автомашине он воспротивился и устроил драку. Видео распространилось в социальных сетях.

Что говорят в полиции

За рулем находился житель Атырау. На освидетельствовании подтвердилось, что мужчина пьян. Оказалось, что ранее его уже лишали прав.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК — «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления».

сообщили в полиции

Камуфляж

Мужчины в автомобиле были одеты в камуфляж. Поэтому очевидцы произошедшего предположили, что они могли быть сотрудниками. Однако в департаменте полиции заявили, что водитель не является сотрудником полиции. То, что он был одет в форменную одежду правоохранительных органов, незаконно.

По данному факту составляется административный протокол по статье 675 КоАП РК «Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования».

пояснили в ведомстве

Все материалы в отношении дебошира собрали и направят в суд для принятия законного решения.

Департамент полиции Атырауской области призывает казахстанцев строго соблюдать требования закона и ПДД, а также руководствоваться исключительно информацией, распространяемой официальными источниками.