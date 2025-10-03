В Пермском крае дроны ВСУ повредили дом и временно остановили завод Азот

Под удар попало и промышленное предприятие «Азот» — его работа временно прерывалась, однако сейчас завод функционирует в штатном режиме. Глава региона уточнил, что экологической угрозы нет, здоровье жителей вне опасности. На месте уже развернули оперативный штаб, там работают все экстренные службы.