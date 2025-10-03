Ричмонд
Житель Иркутской области получил 5,5 лет колонии за оправдание терроризма

Он распространял в онлайн-сообществах высказывания, содержащие призывы к экстремизму.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутской области приговорили к 5,5 годам колонии за оправдание терроризма. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина выступал против проведения СВО.

— Он распространял в публичных онлайн-сообществах высказывания, оправдывающие терроризм и содержащие призывы к экстремизму, — уточнили в суде.

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Также ему на три года запрещено публиковать в интернете, комментировать любые интернет-платформы, включая сайты, форумы, группы и чаты. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что судоводителя оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров по Байкалу.