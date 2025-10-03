Звезду «Склифосовского» Левду отправили в колонию за избиение матери

Разговор быстро перерос в скандал: актер начал громить вещи и избил женщину. В ходе нападения на нее упала дверь, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы — перелом ребер и гематомы в области таза, груди и глаза. Ей удалось выбраться из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.