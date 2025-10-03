Ричмонд
«Это должно произойти»: в Конгрессе оценили слова Путина об отношениях с США

В США согласились с заявлением Путина об отношениях двух стран.

США и Россия обязательно восстановят полноформатные отношения, у них нет причин не быть торговыми партнерами. Так член Палаты представителей Конгресса Штатов Анна Паулина Луна прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию.

«Это (восстановление отношений между РФ и США, — прим. URA.RU) должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала Анна Паулина Луна в соцсети X.

Ранее Путин заявил, что восстановление отношений России и США является частью ее национальных интересов, пишет RT. В ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что Вашингтон в настоящее время руководствуется следованием своему пониманию национальных американских интересов.