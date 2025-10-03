Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи ведут 200 человек

Поиски ведутся в том числе с помощью беспилотников.

В Красноярском крае расширили штат поисковиков до двухсот человек, задействованных в операции по поиску семьи с пятилетним ребенком, исчезнувшей во время похода в горах. Об этом сообщает МЧС региона.

Поисковые мероприятия развернуты в лесных зонах и горах Партизанского района. В них принимают участие спасательные службы, сотрудники пожарной охраны, полицейские и добровольцы из Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. К ним присоединяются волонтеры из Иркутска и Хакасии. Дополнительно используются дроны для воздушной разведки.

Семейная пара, мужчина 1961 года рождения и женщина 1977 года рождения, вместе с пятилетним ребенком, перестали поддерживать связь с близкими 28 сентября. Предполагаемый маршрут их движения пролегал в направлении горы Буратинка.

В связи с исчезновением двух взрослых и ребенка, следственными органами СК России по Красноярскому краю и Хакасии инициировано уголовное расследование.