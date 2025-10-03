Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи ведут 200 человек

В Красноярском крае расширили штат поисковиков до двухсот человек, задействованных в операции по поиску семьи с пятилетним ребенком, исчезнувшей во время похода в горах. Об этом сообщает МЧС региона.
Поисковые мероприятия развернуты в лесных зонах и горах Партизанского района. В них принимают участие спасательные службы, сотрудники пожарной охраны, полицейские и добровольцы из Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей. К ним присоединяются волонтеры из Иркутска и Хакасии. Дополнительно используются дроны для воздушной разведки.
Семейная пара, мужчина 1961 года рождения и женщина 1977 года рождения, вместе с пятилетним ребенком, перестали поддерживать связь с близкими 28 сентября. Предполагаемый маршрут их движения пролегал в направлении горы Буратинка.
В связи с исчезновением двух взрослых и ребенка, следственными органами СК России по Красноярскому краю и Хакасии инициировано уголовное расследование.