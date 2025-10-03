В Татарстане поймали наркокурьеров с 7 кг синтетики

Автомобиль подозреваемых был остановлен на трассе М12 недалеко от Казани. В тайнике в двери машины нашли почти 7 кг синтетических наркотиков, что составляет примерно 35 тысяч разовых доз. Также в салоне обнаружили 400 тысяч рублей, карты и упаковочные материалы.