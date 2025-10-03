Ричмонд
В Татарстане поймали наркокурьеров с 7 кг синтетики

В Татарстане полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в республику и соседние регионы. Задержаны двое безработных жителей Набережных Челнов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автомобиль подозреваемых был остановлен на трассе М12 недалеко от Казани. В тайнике в двери машины нашли почти 7 кг синтетических наркотиков, что составляет примерно 35 тысяч разовых доз. Также в салоне обнаружили 400 тысяч рублей, карты и упаковочные материалы.

Наркотики 28-летние курьеры забрали в Ленинградской области. Запрещенные вещества предназначались для распространения в Набережных Челнах, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Чувашии, где они должны были оборудовать крупные тайники.

Один из задержанных ранее был судим. По их словам, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Челнинцам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.