В Татарстане поймали наркокурьеров с 7 кг синтетики

Автомобиль подозреваемых был остановлен на трассе М12 недалеко от Казани. В тайнике в двери машины нашли почти 7 кг синтетических наркотиков, что составляет примерно 35 тысяч разовых доз. Также в салоне обнаружили 400 тысяч рублей, карты и упаковочные материалы.
Наркотики 28-летние курьеры забрали в Ленинградской области. Запрещенные вещества предназначались для распространения в Набережных Челнах, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Мордовии и Чувашии, где они должны были оборудовать крупные тайники.
Один из задержанных ранее был судим. По их словам, стоимость изъятой партии на черном рынке составляет 30 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Челнинцам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.