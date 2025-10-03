В Уфе инструктор ответит в суде за ЧП с ребенком в бассейне

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по спорту Центра спортивной подготовки, обвиняемого в происшествии с ребенком в бассейне. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в марте 2023 года группа учащихся одной из школ прибыла в спортивный центр в Ленинском районе для посещения бассейна. При этом один из подростков не умел плавать.