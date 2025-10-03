В Уфе инструктор ответит в суде за ЧП с ребенком в бассейне

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении инструктора по спорту Центра спортивной подготовки, обвиняемого в происшествии с ребенком в бассейне. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в марте 2023 года группа учащихся одной из школ прибыла в спортивный центр в Ленинском районе для посещения бассейна. При этом один из подростков не умел плавать.
Обвиняемый, являясь ответственным инструктором, допустил нахождение ребенка в бассейне без спасательного жилета, не проводил инструктаж техники безопасности. В результате 13-летний мальчик начал тонуть и потерял сознание. Здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред.
«Парень ушел под воду и уже всплыл спиной вверх, когда это увидел его товарищ. Тот поднял шум. С момента утопления прошло примерно полторы минуты. Тренер, услышав крик, бросился в воду достал подростка, но реанимационные действия совершил случайно оказавшийся в это время в бассейне реаниматолог. Он запустил сердце несовершеннолетнего», — сообщал ранее «Башинформу» предварительные данные собственный источник.
Инструктору бассейна вменяется ч. 2 ст. 238 УК РФ «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья». Мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.