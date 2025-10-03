Ричмонд
Mash: Любовь Успенская сломала руку и отменила концерт

Певица Любовь Успенская получила травму и сломала руку, из-за чего ей пришлось отменить запланированные концерты и корпоративные выступления. Концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти в пятницу, 3 октября, также не состоится. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что именно состояние здоровья стало причиной отмены мероприятия, хотя официально сообщалось о «технических причинах».

Артистка не сможет выйти на сцену в ближайшее время, так как врачи настаивают на лечении и восстановлении, передает Telegram-канале.

Сама Успенская пока не комментировала ситуацию.

Ранее российский певец Юрий Антонов также принял решение отменить несколько больших праздничных выступлений в честь своего 80-летия. Причиной могли стать многочисленные проблемы с давлением. Из-за этого артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут.

Рэпер Navai в августе отменил концерты на юге России из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Артист отменил четыре шоу с 15 по 18 августа — в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.