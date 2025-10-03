Mash: Любовь Успенская сломала руку и отменила концерт

Певица Любовь Успенская получила травму и сломала руку, из-за чего ей пришлось отменить запланированные концерты и корпоративные выступления. Концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти в пятницу, 3 октября, также не состоится. Об этом сообщает Mash.