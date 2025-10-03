Ричмонд
В Ростовской области спасатели за сутки потушили 23 пожара

В Ростовской области за сутки 15 раз горела сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки выдались для спасателей напряженными. В общей сложности им пришлось бороться с 23 пожарами. Восемь из них были техногенными, в 15 остальных случаях полыхала трава.

Также сотрудникам экстренной службы пришлось устранять последствия пяти аварий.

В региональном ГУ МЧС сказали, что всего к работе второго октября привлекали 236 специалистов и 59 единиц техники.

В ведомстве напомнили, что в северо-западных, северо-восточных, центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

