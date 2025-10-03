Губернатор Пермского края Махонин рассказал о повреждении дома после атаки БПЛА

Жилой дом в городе Березники получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 октября.
Глава региона сообщил, что что к счастью, в результате атаки никто не погиб. На месте происшествия в настоящее время работают специалисты. Все жильцы поврежденного дома были обеспечены маневренным жильем на время ликвидации последствий.
Также в результате атаки на предприятии химической промышленности «Азот» произошла остановка технологического цикла. Губернатор уточнил, что в настоящий момент завод уже работает в штатном режиме, а жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 3 октября 20 украинских дронов над российскими регионами.