Губернатор Пермского края Махонин рассказал о повреждении дома после атаки БПЛА

Беспилотники атаковали объекты в Березниках в Пермском крае.

Источник: Комсомольская правда

Жилой дом в городе Березники получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 3 октября.

Глава региона сообщил, что что к счастью, в результате атаки никто не погиб. На месте происшествия в настоящее время работают специалисты. Все жильцы поврежденного дома были обеспечены маневренным жильем на время ликвидации последствий.

Также в результате атаки на предприятии химической промышленности «Азот» произошла остановка технологического цикла. Губернатор уточнил, что в настоящий момент завод уже работает в штатном режиме, а жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 3 октября 20 украинских дронов над российскими регионами.

