Часть колледжа рухнула во Владивостоке: что известно к этому часу

Владивостокский промышленный колледж энергетики и связи был основан в 1860 году. Он имеет несколько филиалов в Артеме и Владивостоке. Учреждение предлагает программы профессионального образования различного уровня, начиная от базовых квалификаций сварщика ручной и частично механизированной сварки и судостроителя-судоремонтника металлических судов, заканчивая подготовкой специалистов среднего звена по направлениям. В программу входят компьютерные системы и комплексы, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, землеустройство, организация перевозок и управление транспортом, почтовая связь, правоохранительная деятельность, системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания, тепловые электрические станции.