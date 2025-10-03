Учительница-педофил отправляла «голые» фото и деньги 11-летнему мальчику

Согласно материалам дела, 34-летняя Элли Бардфилд на протяжении нескольких месяцев вела в мессенджере непристойные беседы с несовершеннолетним школьником, в рамках которых происходил обмен фотографиями интимного характера и откровенными посланиями. Дополнительно обвиняемая перевела подростку приблизительно 700 долларов. Противоправные действия сексуального характера были совершены во время ночевок мальчика в жилище педагога, которые она инициировала под предлогом «дружеских встреч».