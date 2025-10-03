Учительница-педофил отправляла «голые» фото и деньги 11-летнему мальчику

В Соединенных Штатах Америки суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-преподавательницы, признавшейся в совращении 11-летнего школьника. Соответствующую информацию распространила газета New York Post.
Согласно материалам дела, 34-летняя Элли Бардфилд на протяжении нескольких месяцев вела в мессенджере непристойные беседы с несовершеннолетним школьником, в рамках которых происходил обмен фотографиями интимного характера и откровенными посланиями. Дополнительно обвиняемая перевела подростку приблизительно 700 долларов. Противоправные действия сексуального характера были совершены во время ночевок мальчика в жилище педагога, которые она инициировала под предлогом «дружеских встреч».
Преступная деятельность вскрылась после вмешательства матери ребенка, которая зафиксировала неадекватные изменения в поведении сына. Изучив содержимое его мобильного устройства, женщина обнаружила финансовые операции от Бардфилд, в тот период осуществлявшей педагогическую деятельность в учебных заведениях Декейтера. В ходе последовавшего разговора подросток сознался в сексуальной связи с преподавательницей.
Изначально подозреваемая в груминге (одна из форм сексуализированного насилия над детьми через создание эмоционально теплых отношений с ребенком), Бардфилд в процессе полицейского дознания полностью признала факт противоправного взаимодействия с жертвой. Обвиняемая пошла на сделку с правосудием, добровольно засвидетельствовав виновность в совершении тяжкого уголовного преступления на сексуальной почве.
Судья в ходе заседания констатировал, что при назначении наказания необходимо учитывать чрезвычайную тяжесть содеянного, где условный срок представлялся бы недопустимо мягкой мерой воздаяния. В конечном итоге виновная приговорена к десяти годам тюремного заключения за совершение уголовно наказуемого деяния.
Помимо лишения свободы, для Бардфилд установлен обязательный надзорный период продолжительностью от трех лет до конца жизненного пути с одновременной регистрацией в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления. Суд принял во внимание срок предварительного заключения и сформулировал рекомендацию о прохождении ею курса психиатрического лечения в пенитенциарном учреждении.
