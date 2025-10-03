Звезда сериала «Склифосовский» избил собственную мать и отправился в колонию

Конфликт произошел в ноябре прошлого года. Мать позвонила сыну и пожаловалась на ссору с мужем, сын приехал домой в нетрезвом состоянии. Он начал громить квартиру и избил женщину — она получила перелом ребер, гематомы в области глаза, груди, таза. В ходе ссоры на нее упала дверь. Но все же ей удалось сбежать из квартиры и обратиться к соседям, которые вызвали полицию.