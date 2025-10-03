Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Склифосовский» избил собственную мать и отправился в колонию

Актер Яков Левда, снимавшийся в известном сериале «Склифосовский», отправлен на три года в колонию за избиение своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Актера Левду отправили в колонию общего режима.

Актер Яков Левда, снимавшийся в известном сериале «Склифосовский», отправлен на три года в колонию за избиение своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Нагатинский суд Москвы признал Левду виновным, его приговорили к трем годам колонии общего режима, пишет РЕН ТВ со ссылкой на судебную пресс-службу. Отмечается, что актер свою вину признал.

Конфликт произошел в ноябре прошлого года. Мать позвонила сыну и пожаловалась на ссору с мужем, сын приехал домой в нетрезвом состоянии. Он начал громить квартиру и избил женщину — она получила перелом ребер, гематомы в области глаза, груди, таза. В ходе ссоры на нее упала дверь. Но все же ей удалось сбежать из квартиры и обратиться к соседям, которые вызвали полицию.

Ко времени вынесения приговора Левда участвовал почти в 30 кинопроектах. Ему 39 лет, широкую известность он получил после исполнения роли обаятельного врача в сериале «Склифософвский». Также играл в фильмах «Шагал — Малевич», «Полицейский с Рублевки-4», «Алиби», «Враг у ворот» и других.