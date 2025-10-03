Ричмонд
Молодая жительница Челябинской области организовала притон с проститутками в Евпатории

Молодая жительница Челябинской области организовала притон с проститутками в Евпатории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Нелегальное заведение располагалось в помещении бывшего строительного магазина.

На месте были задержаны пять женщин, приехавших в Крым из разных регионов России, которые непосредственно оказывали интимные услуги, и 18-летняя администратор из Челябинской области.

«По предварительным данным, на администратора возлагались обязанности по поддержанию порядка, в том числе стирке белья, закупке алкоголя и приему звонков от клиентов. При обыске изъяты средства связи, планшет, денежные средства и прейскурант, согласно которому стоимость услуг составляла в среднем 14 тыс. рублей за час», — рассказали в МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241, администратору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении пяти женщин составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Кроме того, одна из правонарушительниц, которая препятствовала работе правоохранителей, привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.