Молодая жительница Челябинской области организовала притон с проститутками в Евпатории

«По предварительным данным, на администратора возлагались обязанности по поддержанию порядка, в том числе стирке белья, закупке алкоголя и приему звонков от клиентов. При обыске изъяты средства связи, планшет, денежные средства и прейскурант, согласно которому стоимость услуг составляла в среднем 14 тыс. рублей за час», — рассказали в МВД РФ.