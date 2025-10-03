Житель Варны за два месяца перевёл аферистам почти 2 млн рублей

60-летний мужчина рассказал, что сначала поступил звонок якобы от представителя оператора сотовой связи, который порекомендовал пройти регистрацию номера. Следующим позвонил лжеполицейский, он убедил южноуральца в том, что ранее с ним общались мошенники и попытались снять деньги с его банковского счёта. В ход пошла проверенная схема обмана — для спасения сбережений нужно перевести их на «безопасный счёт».