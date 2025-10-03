Житель Варны за два месяца перевёл аферистам почти 2 млн рублей

Жертвой аферистов стал ещё один житель Челябинской области. Мужчина из Варны за два месяца перевёл злоумышленникам почти два миллиона рублей, чтобы «спасти» свои личные сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
60-летний мужчина рассказал, что сначала поступил звонок якобы от представителя оператора сотовой связи, который порекомендовал пройти регистрацию номера. Следующим позвонил лжеполицейский, он убедил южноуральца в том, что ранее с ним общались мошенники и попытались снять деньги с его банковского счёта. В ход пошла проверенная схема обмана — для спасения сбережений нужно перевести их на «безопасный счёт».
Почти два месяца мужчина верил аферистам и выполнял их указания.
«Он приобрёл новый телефон, ездил в другой город, снимал деньги в банках и через банкомат переводил их на указанный счёт», — уточнили в полицейском главке.
Общий ущерб превысил 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».