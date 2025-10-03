Южный военный суд приговорил двух ростовчан к 15 годам за теракт на ЖД

Следствие установило, что господин Евлашкин получил через Telegram предложение от заказчика поджечь оборудование на железнодорожном перегоне Ростов-Главный — Гниловская за вознаграждение. После этого он привлек к делу Дениса Максимова. В феврале 2024 года они подожгли оборудование, которое обеспечивает безопасность движения поездов. Заказчик перевел оплату в криптовалюте. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.