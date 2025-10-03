Ричмонд
Водитель, отправивший Porsche в Фонтанку, получил уголовное дело. Его пассажирка мертва

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, возбуждено после падения автомобиля в Фонтанку. Об этом 3 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

6фотографий

«Сегодня в 05:45 в Центральном районе водитель, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь по улице Чайковского, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение реки Фонтанка, с последующим падением в реку», — уточнили обстоятельства ДТП в пресс-службе главка полиции.

Водитель, имеющий признаки алкогольного опьянения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, от медицинского освидетельствования он отказался. Его пассажирка, чья личность пока не установлена, скончалась до прибытия скорой помощи. Мужчина процессуально задержан.

Ранее «Фонтанка» публиковала кадры работы экстренных служб на набережной.