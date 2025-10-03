Водитель, отправивший Porsche в Фонтанку, получил уголовное дело. Его пассажирка мертва

«Сегодня в 05:45 в Центральном районе водитель, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь по улице Чайковского, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение реки Фонтанка, с последующим падением в реку», — уточнили обстоятельства ДТП в пресс-службе главка полиции.