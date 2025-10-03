В Иркутске банду «черных» риелторов из 11 человек будут судить. Расследование против них завершено. Они незаконно забирали квартиры и дома, когда владельцы умирали, а наследников не было. Стоимость украденного — более 19 миллионов рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
За деньги они нашли девять мужчин и женщин, которые изображали из себя покупателей и продавцов. Также, по версии полиции, преступники специально искали людей с низким социальным статусом. Потом подделывали документы и продавали квартиры настоящим покупателям. Банда успела продать четыре квартиры в Иркутске, два дома и земельный участок.
В мошеннической схеме участвовали еще две женщины. Одна договаривалась о сделках, а вторая работала как риелтор: публиковала в интернете объявления о продаже квартир, общалась с покупателями и оформляла документы. Все участники группы скрывали свою личность. При разговорах с потенциальными покупателями они называли вымышленные имена и сообщали о себе ложные сведения.
«Также соучастники пытались незаконно переоформить земельный участок на улице Красноярской города Иркутска стоимостью свыше 4,7 миллионов рублей. В 2024 году деятельность преступной группы пресечена сотрудниками полиции», — сказали в МВД.
Следователи допросили более 50 свидетелей и провели 20 встреч, где подозреваемые и свидетели давали показания. Имущество главаря мошенников арестовали. Теперь дело направлено в суд.