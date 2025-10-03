В Иркутске банду «черных» риелторов из 11 человек будут судить. Расследование против них завершено. Они незаконно забирали квартиры и дома, когда владельцы умирали, а наследников не было. Стоимость украденного — более 19 миллионов рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.