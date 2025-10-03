На севере Красноярского края после крушения лодки завели уголовное дело

На севере Красноярского края после крушения лодки-казанки завели уголовное дело, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Также под контроль надзорного ведомства взяты поиски самой лодки и четырех предположительно погибших людей. Тело пятого уже найдено спасателями.
Напомним, что 27 сентября пять человек плыли по Хантайскому озеру на лодке «Казанка 3М». Возраст пассажиров — от 19 до 35 лет. Был сильный шторм, связь с лодкой пропала. Спустя некоторое время было обнаружено тело одного из пропавших. Судьба остальных на сегодняшний день пока неизвестна. Не найдена и лодка.
Сегодня, 3 октября, по факту происшествия с маломерным судном следственным органом на транспорте заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».