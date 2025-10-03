Ричмонд
Раскрыта личность устроившего теракт в синагоге в Манчестере

Мужчина переехал в Великобританию из Сирии.

Правоохранители раскрыли личность мужчины, устроившего теракт в синагоге в британском Манчестере в четверг, 2 октября, пишет Daily Mail.

Как удалось выяснить силовикам, на людей напал с ножом 35-летний Джихад Аль-Шами. Он приехал в Британию из Сирии вместе с отцом.

«Он вырос прямо за углом от места нападения. 35-летний Джихад Аль-Шами получил британское гражданство в 2006 году, когда он был подростком, в возрасте около 16 лет», — говорится в материале.

По данным издания, жертвами Аль-Шами стали два мужчины — 53-летний Адриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц. Они были членами еврейской общины Манчестера.

Напомним, в четверг, 2 октября, мужчина с ножом ворвался в синагогу Хитон Парк в Манчестере. Он убил двух человек. Полиция застрелила злоумышленника, его личность не раскрывалась в интересах следствия.

Британские правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.