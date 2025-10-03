Ричмонд
Управляющая компания оставила екатеринбуржцев без воды из-за спонтанного ремонта

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома по улице Юлиуса Фучика, 1 остались без воды на больше чем на неделю из-за остановившегося ремонта коммуникаций.

С жалобами на действия управляющей компании «Территория» в редакцию ЕАН обратились жители дома.

По их словам, несколько дней назад в подвале дома начали менять внутридомовые сети холодного водоснабжения. Рабочие сняли фильтры с трубопровода. Но после этого выяснилось, что у управляющей компании новых комплектующих для замены нет. По какой причине не были заранее подготовлены материалы, не уточняется. Это следует из ответа представителей УК собственникам дома.

Монтажные работы в управляющей компании обещают начать 6—8 октября. До этого времени вода подается по обводному трубопроводу. Проблема в том, как заявляют жильцы, что без самих фильтров из кранов идет грязная вода, которой невозможно пользоваться. Собственники уже обратились в прокуратуру по факту ненадлежащего качества воды, но реакции от ведомства на момент выхода публикации не поступало.