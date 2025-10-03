Управляющая компания оставила екатеринбуржцев без воды из-за спонтанного ремонта

По их словам, несколько дней назад в подвале дома начали менять внутридомовые сети холодного водоснабжения. Рабочие сняли фильтры с трубопровода. Но после этого выяснилось, что у управляющей компании новых комплектующих для замены нет. По какой причине не были заранее подготовлены материалы, не уточняется. Это следует из ответа представителей УК собственникам дома.