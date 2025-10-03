Ричмонд
В Красноярске двое сорвали с мужчины золотую цепочку и продали ее за 400 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

Местный житель 1960 года рождения поднимался по лестнице, внезапно двое неизвестных напали на него: брызнули в лицо из газового баллончика, сорвали с шеи золотую цепочку и скрылись. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли автомобиль, на котором передвигались нападавшие. По горячим следам полицейские задержали ранее судимых красноярцев 1987 и 1990 годов рождения. По словам задержанных, похищенное украшение они сдали скупщику за 400 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут украденную вещь, возбуждено уголовное дело, сообщают в МВД по краю.